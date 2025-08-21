Участника подготовки теракта на Крымском мосту нашли в Пятигорске

Силовики задержали в Пятигорске причастного к попытке теракта на Крымском мосту

Правоохранители задержали в Пятигорске Ставропольского края мужчину, причастного к попытке исполнения теракта на Крымском мосту в апреле 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, задержание произошло вблизи центра города, неподалеку от автовокзала. Сообщается, что мужчина должен был стать водителем микроавтобуса, начиненного взрывчаткой.

20 августа подозреваемых в перевозке автомобиля, который должен был использоваться для подрыва Крымского моста, задержали в станице Старонижестеблиевской на Кубани.

19 августа глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пытавшиеся подорвать Крымский мост террористы перевозили 130 кг взрывчатки. По его словам, автомобиль прошел границы многих европейских стран, прежде чем сотрудники российских спецслужб не обезвредили его.

Утром 18 августа ФСБ отчиталась о предотвращении попытки украинских спецслужб взорвать Крымский мост с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля. Машина Chevrolet Volt прибыла транзитом из Грузии через «Верхний Ларс» и должна была попасть в Краснодарский край на автовозе. Силовики задержали всех причастных к доставке авто. Что известно о неудавшейся атаке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали проявлением фашизма попытку подрыва Киевом Крымского моста.