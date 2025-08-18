На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ГД назвали проявлением фашизма попытку подрыва Киевом Крымского моста

Депутат Ивлев: попытка Киева подорвать Крымский мост — это проявление фашизма
Константин Михальчевский/РИА Новости

Попытка Киева устроить теракт на Крымском мосту является ничем иным, как проявлением фашизма. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

«Подрыв Крымского моста <...> должен был, по мнению киевского режима, вызвать панику среди людей, посеять страх и хаос <...>. Это проявление фашизма и исключительно террористических методов», — высказался парламентарий.

Он допустил, что ВСУ могли планировать параллельную высадку десанта в Крыму, «но не сложилось».

18 августа ФСБ отчиталась о предотвращении попытки украинских спецслужб взорвать Крымский мост с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля.

Машина Chevrolet Volt прибыла транзитом из Грузии через «Верхний Ларс» и должна была попасть в Краснодарский край на автовозе. Силовики задержали всех причастных к доставке авто. Что известно о неудавшейся атаке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России объяснили попытки ВСУ устроить теракт на Крымском мосту.

Крым
