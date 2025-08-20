Стало известно, где задержали перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста

Подозреваемых в перевозке автомобиля, который должен был использоваться для подрыва Крымского моста, задержали в станице Старонижестеблиевской на Кубани. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, задержание подозреваемых произошло на обочине трассы в станице. Рядом с этим местом находится элеватор, а в трех минутах езды — железнодорожная станция.

Утром 18 августа ФСБ отчиталась о предотвращении попытки украинских спецслужб взорвать Крымский мост с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля. Машина Chevrolet Volt прибыла транзитом из Грузии через «Верхний Ларс» и должна была попасть в Краснодарский край на автовозе. Силовики задержали всех причастных к доставке авто. Что известно о неудавшейся атаке — в материале «Газеты.Ru».

Депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что попытка Киева устроить теракт на Крымском мосту является ничем иным, как проявлением фашизма. Он допустил, что ВСУ могли планировать параллельную высадку десанта в Крыму, «но не сложилось».

