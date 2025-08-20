Мощный ливень обрушился на Москву

Вечером Москву накрыл обещанный ливень. Об этом сообщает РИА Новости.

Сильный дождь начался в центре, на востоке, юго-востоке, западе и юго-западе столицы. Небо затянули плотные тучи.

Telegram-канал «Москва с огоньком» писал, что специалисты начали открывать ливневки, чтобы дороги не затапливало. На других кадрах в канале можно заметить, что вода полностью покрывала обувь граждан. Журналисты иронично написали, что «ни одна пара носков не осталась сухой».

Днем в своем Telegram-канале специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что солнечные лучи в небе над столицей являются «затишьем перед бурей».

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что в ближайшие два дня в Москве и Московской области ожидаются небольшие локальные дожди, однако к концу недели интенсивность осадков возрастет. Самые обильные осадки ожидаются в Московском регионе в четверг и пятницу. Также возможны грозы, добавил он.

Ранее россиянам рассказали, как оставаться энергичными в пасмурную погоду.