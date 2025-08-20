На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мощный ливень обрушился на Москву

На Москву обрушился ливень, небо затянули плотные тучи
Вечером Москву накрыл обещанный ливень. Об этом сообщает РИА Новости.

Сильный дождь начался в центре, на востоке, юго-востоке, западе и юго-западе столицы. Небо затянули плотные тучи.

Telegram-канал «Москва с огоньком» писал, что специалисты начали открывать ливневки, чтобы дороги не затапливало. На других кадрах в канале можно заметить, что вода полностью покрывала обувь граждан. Журналисты иронично написали, что «ни одна пара носков не осталась сухой».

Днем в своем Telegram-канале специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что солнечные лучи в небе над столицей являются «затишьем перед бурей».

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что в ближайшие два дня в Москве и Московской области ожидаются небольшие локальные дожди, однако к концу недели интенсивность осадков возрастет. Самые обильные осадки ожидаются в Московском регионе в четверг и пятницу. Также возможны грозы, добавил он.

Ранее россиянам рассказали, как оставаться энергичными в пасмурную погоду.

