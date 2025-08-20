На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
58-летний мужчина стал популярным в соцсетях благодаря своей внешности

Daily Mail: 58-летнего бразильца принимают за 30-летнего из-за его внешности
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Эдсон Брандао из бразильского города Терезина популярным в соцсетях благодаря своей внешности, пишет Daily Mail. Мужчина уверяет, что его часто принимают 30-летнего, хотя он не делал никаких пластических операций.

Свою внешность Брандао объясняет строгой диетой с низким содержанием сахара, регулярным тренировкам, позитивному настрою и терапии красным светом. А также уходу за кожей, который он называет «натуральным ботоксом». Это массаж лица замороженными огурцами и даже половинкой помидора с сахаром.

Эксперты по уходу за кожей признают, что охлажденные овощи действительно могут временно уменьшить отечность и воспаление, а помидоры богаты антиоксидантами. Однако они подчеркивают: эффект таких процедур минимален, а некоторые методы могут даже раздражать кожу.

Помимо «овощных лайфхаков», Эдсон ежедневно практикует терапию красным светом — процедуру с использованием LED-излучения, которая, как утверждают сторонники, стимулирует выработку коллагена, уменьшает воспаление и ускоряет восстановление тканей. Хотя исследования подтверждают определенные преимущества, доказательств для громких заявлений о «замедлении старения» пока недостаточно. Сам бразилец утверждает, что серьезно занялся своим здоровьем только после 40 лет.

