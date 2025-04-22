Соцсети удивила 65-летняя мать, которая выглядит как ее дочь

Пользователей соцсетей удивила 65-летняя женщина из США, которая выглядит как ее дочь, которая почти в два раза моложе ее, пишет The Sun.

Как рассказала Дон Хобшер, когда она выходит на прогулку со своей 34-летней дочерью Шер, многие люди принимают их за сестер-близнецов. По словам пожилой американки, она и дочь любят выбирать одинаковую одежду и в целом живут «как лучшие друзья».

«У нас одинаковый размер, поэтому, когда мне нечего надеть, она помогает мне выбрать что-нибудь из ее шкафа, и наоборот», — добавила Шер.

Дочь также рассказала об истории, когда они с матерью пришли на свадьбу и заставили гостей путаться в их именах, потому что те не понимали, кто перед ними стоит: она или Дон.

«Мы пришли в одинаковых платьях, нам обеим они понравились», — объяснила Шер.

Люди часто хотят узнать у Дон секрет ее молодой внешности, но женщина не спешит делиться своими секретами.

Ранее мужчина рассказал, что удивляет людей внешностью, когда они узнают его реальный возраст.