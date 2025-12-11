Бывший тренер испанского футбольного клуба готов возглавить «Спартак»

Бывший тренер испанского футбольного клуба «Валенсия» Мирослав Джукич готов возглавить московский «Спартак», передает Sport24.

«Я готов возглавить «Спартак». Если от них поступит предложение, то я, конечно, соглашусь. Это один из главных клубов в России, и для меня будет хорошим опытом поработать в РПЛ. В России — сильный футбол», — сказал Джукич.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение со Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций.

Ранее сообщалось о том, что экс-тренер «Спартака» Деян Станкович вновь возглавит белградскую «Црвену Звезду».