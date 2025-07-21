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Девочка приняла угощения от незнакомцев в Петербурге и оказалась в реанимации

78.ru: в Петербурге девочка попала в реанимацию, приняв угощение от незнакомцев
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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В Петербурге 12-летняя девочка приняла угощение от незнакомых молодых людей и оказалась в реанимации. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел, когда школьница гуляла с подругой. Неизвестные молодые люди пригласили девочек к себе домой, где угостили пострадавшую неизвестной прозрачной жидкостью. После этого подростку стало плохо.

Врачи диагностировали у ребенка острое ингаляционное отравление неизвестным веществом, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей лица — как она получила эти травмы, не уточняется. Состояние девочки оценили как тяжелое, ее поместили в отделение реанимации.

До этого в Бурятии двоим детям стало плохо после того, как неизвестные угостили их жвачкой. Малолетних направили в больницу для забора анализов и обследования.

Ранее четыре школьницы случайно съели соль для ванн.

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