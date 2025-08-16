В Петербурге шестиклассника с отравлением наркотиками нашли на улице в тяжелом состоянии

В Московском районе Петербурга на улице нашли подростка в тяжелом состоянии, несовершеннолетний отравился наркотиками. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно.ру».

Шестиклассника в неадекватном состоянии нашли на улице прохожие и вызвали скорую помощь. Мальчика госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с отравлением психотропным веществом.

По словам подростка, он употребил наркотическое вещество из категории синтетических психостимуляторов. Известно, что школьник ранее не попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов и на учете не состоял.

До этого в Петербурге 16-летняя школьница получила острое отравление, выпив таблетки своей подруги. Инцидент произошел на станции метро «Комендантский проспект» — школьницу оттуда госпитализировали в медицинское учреждение. Предварительно, перед случившимся она гуляла вместе со своей подругой и рассказала ей, что чувствует себя подавленно. После этого подруга угостила ее препаратом, который ей назначил врач-невролог.

