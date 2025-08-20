В Дербенте локализовали возгорание на коньячном комбинате

МЧС: пожар на коньячном комбинате в Дербенте локализовали, пострадавших нет

На Дербентском коньячном комбинате локализовали возгорание. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МЧС по Дагестану.

«Пожар локализован сотрудниками МЧС России на площади 500 квадратных метров», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, причины пожара устанавливаются. На опубликованных кадрах можно заметить, что из пяти окон идет черный дым. При этом возгорание, судя по фотографиям, охватило лишь одну часть административного здания.

О возгорании в МЧС сообщили в 14:23 по московскому времени.

До этого мощный пожар произошел в торговом центре (ТЦ) «Лапландия» в городе Кемерово. В публикации говорится, что огонь охватил обшивку фасада здания. По данным журналистов, возгоранию был присвоен второй, повышенный номер сложности.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее на Урале школьник спас детей из горящего общежития.