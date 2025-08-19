На Урале школьник спас детей из горящего общежития

Е1: в Екатеринбурге подросток вывел детей и горящей многоэтажки

В Свердловской области 11-летний летний подросток вместе с приятелем вывел детей из загоревшейся комнаты в общежитии. Об этом сообщает Е1.

Возгорание в общежитии произошло 19 августа. Загорелась одна из комнат на шестом этаже. В момент пожара в комнате находились дети. Им на помощь бросился 11-летний мальчик вместе с 15-летним приятелем.

Вместе подростки смогли вывести из задымленного помещения четверых детей, отключили электричество и перекрыли газ. По словам местные жителей причиной пожара могло стать замыкание старой электропроводки.

До этого таксист спас троих детей из горящей квартиры под Екатеринбургом. Ему удалось вывести детей на улицу, еще пятерых человек эвакуировали прибывшие на место пожарные. Один из спасателей вынес из горящей квартиры собаку.

Ранее в Оренбургской области прохожий спас двух детей из горящего дома.