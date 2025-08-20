Трое подростков заблудились в лесу Ленобласти

В Тосненском районе Ленинградской области нашли подростков, которые ушли в лес и заблудились. Об этом сообщает портал «Петербург 2».

Инцидент произошел в окрестностях поселка Строение. Трое несовершеннолетних пошли в лес и к назначенному времени домой не вернулись. На поиски подростков выехали спасатели.

Пропавших нашли в глубине леса, дети были напуганы, но в медицинской помощи не нуждались. Подростков вывели из леса и передали родителям.

До этого в Карелии мать и сын ушли в лес за ягодами, заблудились и провели там пять дней. Первые четыре дня мать и сын оставались на месте, жгли костры, чтобы их заметили спасатели, но безуспешно. И х случайно обнаружили пожарные, которые тушили лесной пожар, по всей видимости, возникший из-за костров. Мать и сын не пострадали, и, несмотря на пережитое, уже планируют новые походы.

Ранее подростка из Кузбасса, заблудившегося в тайге во время сбора шишек, нашли на Алтае.