На Урале оправдали мужчину, которого бывший муж его девушки обвинил в педофилии

В Екатеринбурге суд вынес оправдательный приговор Антону Шерстобитову, который больше года провел за решеткой по обвинению в педофилии. Мужчина в беседе с E1.ru раскрыл подробности дела.

Он рассказал, что заявление на него написал бывший муж его девушки. Мужчина утверждал, что Шерстобитов приставал к его пятилетней дочери.

«Ярлык навесили на меня. Из обвинений были только слова ребенка, записанные на двух видео. Слышно на этих видеозаписях, как она заученные фразы выговаривает», — поделился собеседник издания.

Мужчина подчеркнул, что экспертизы, проведенные специалистами, опровергали факт насилия. По словам Шерстобитова, он ждал суда, так как был уверен в том, что никаких преступлений не совершал, и решение будет в его пользу. Однако после рассмотрения дела ему назначили срок в 12 лет лишения свободы, который позже сократили до пяти.

Семья мужчины боролась за своего родственника четыре года, один из которых он провел в заключении. Он отметил, что за время борьбы он потерял семью, работу и здоровье. Но он уверен, что борьба стоила того, так как его девушка родила от него ребенка, которого они долго планировали еще до того, как против него выдвинули обвинения.

Ранее сообщалось, что в Петербурге получившего 13 лет за педофилию мужчину оправдали.