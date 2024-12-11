Пожилого россиянина, получившего срок за педофилию, оправдали

В Санкт-Петербурге спустя два года домашнего ареста и почти пяти месяцев тюрьмы суд оправдал местного жителя, который проходил по делу о насильственных действиях сексуального характера против ребенка и получил 13 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает «47news».

Как следует из материалов приговора, в 2022 году на тот момент 63-летний мужчина залез девятилетней девочке в трусы и потрогал ее за ягодицу у дома на Гражданском проспекте. Со слов девочки, она кормила кошек, когда к ней подошел мужчина и якобы потрогал ее, после чего ушел. Ребенок рассказал обо всем матери, а та заявила в полицию.

Обвиняемый продвигал другую версию: он утверждал, что увидел за кустами девочку. Рядом лежали разбросанные вещи, а стекло в подвал было разбито — мужчина предположил, что ребенок может находиться в опасности, поднял ее с корточек и спросил, что случилось. Услышав, что она кормит кошек, отправился домой.

Следователи не нашли в компьютере и телефоне мужчины признаков, подтверждающих нездорового интереса к детям. Обвинительный приговор, по информации СМИ, основывался на показаниях несовершеннолетней, записи с камер, где видны мужчина и девочка, но не само случившееся, показания матери девочки, ее отчима, детализация звонков, которая показала, что ребенок звонил после инцидента матери. Экспертиза показала, что несовершеннолетняя не склонна к фантазированию.

В оправдательном приговоре суд пришел к выводу, что основание не доверять словам несовершеннолетней и подсудимого нет, при этом первая могла неверно истолковать действия второго.

«Судебная коллегия считает установленным факт встречи О. и Л., а также тот факт, что осужденный дотрагивался до потерпевшей. Однако материалы дела не содержат доказательств умысла Л. на совершение им действий сексуального характера», — цитирует СМИ приговор.

Мужчину освободили из-под стражи в зале суда.

Мать девочки, узнав об этом, назвала случившееся «отвратительным». Женщина подчеркнула, что не сомневается в словах дочери. А также надеется, что пожилой петербуржец «усвоил урок» и больше чужих детей трогать не будет.

Ранее в Екатеринбурге оправдали мужчину, которого 5-летняя девочка обвинила в насилии.