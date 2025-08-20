На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полиция задержала подростков по подозрению в попытке поджога синагоги в Обнинске

СК: двое подростков, причастных к попытке поджога синагоги в Обнинске, задержаны
Depositphotos

Правоохранители задержали двоих подростков по подозрению в совершении попытки поджога синагоги в Обнинске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Калужской области.

«Сотрудниками УФСБ России по Калужской области во взаимодействии с УМВД России по региону фигуранты установлены и задержаны, по местам их проживания проведены обыски, изъята одежда, средства связи, карта Обнинска, иные предметы», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы главного раввина России Берл Лазара, инцидент произошел в ночь с 12 на 13 августа. Сообщалось, что не менее трех бутылок с зажигательной смесью было брошено в здание на Графской улице. В пресс-службе раввина также подтвердили, что в результате случившегося поврежден вход в здание.

В беседе с «Газетой.Ru» раввин этой синагоги Аарон Головчинер сообщил, что в июле 2024 года синагогу в Обнинске уже пытались поджечь. По его словам, очередная попытка совершить атаку на синагогу — это акт антисемитизма. При этом он подчеркнул, что, вероятно, кто-то использовал подростков, которые в силу возраста не могли быть привлечены к уголовной ответственности.

Ранее в Коми девушка подожгла мечеть по требованию мошенников.

