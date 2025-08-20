Открытая в скале библиотека в Китае стала вирусной в соцсетях

В китайской провинции Гуанси открылась библиотека, расположенная прямо внутри большого грота на скалистом утесе, пишет Oddity Central. С момента открытия она быстро превратилась в туристическую достопримечательность и стала вирусной в социальных сетях.

С первого взгляда библиотека удивляет посетителей дизайном: деревянные дорожки и смотровые балконы ведут к входу, откуда открываются панорамные виды на окружающие горы и пышные зеленые леса. Многие пользователи отмечают, что фотографии библиотеки выглядят так, словно их сгенерировал искусственный интеллект, однако это реальное место, открытое для всех желающих.

Основное впечатление ждет посетителей внутри: в просторном гроте расположены тысячи книг, выстроенные вдоль каменных стен. Хотя библиотека выполняет традиционную функцию — дает местным жителям доступ к литературе, — ее значение выходит далеко за рамки образования. Сегодня это в первую очередь туристическая локация, которая уже привлекает путешественников со всей страны. Люди приезжают сюда не только за книгами, но и ради необычного опыта: прогулки по деревянным мостикам, чтения в тишине каменного зала и возможности сделать красивые фотографии.

По словам местных властей, библиотека Мяньхуа помогает не только популяризировать чтение, но и развивать сельский туризм, привлекая внимание к отдаленным районам провинции. Уже сейчас в деревне отмечают рост числа туристов, что способствует развитию малого бизнеса — от гостиниц и кафе до сувенирных лавок.

