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Библиотека вернула семье свадебное фото 70-летней давности

В США библиотека вернула семье свадебное фото 1953 года
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Sterling Heights Public Library/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Волонтер при инвентаризации в библиотеке города Стерлинг-Хайтс (Мичиган, США) нашел внутри книги свадебную фотографию 1950-х годов. О возвращении фотографии внучке пары рассказало издание UPI.

Фотография с надписью «Фрэнк и Жозефина Руджирелло, Нана-Ноно» была найдена внутри тома, подаренного букинистическому магазину библиотеки.

«Один из моих друзей детства, с которым я не общалась много лет, отметил меня в этом посте, и поэтому я прочитала пост из Публичной библиотеки Стерлинг-Хайтс. И она узнала мою фамилию на ней и сказала: «Эй, это какие-то члены твоей семьи?» — делится Сара Руджирелло.

Руджирелло подтвердила, что фотография была сделана на свадьбе ее бабушки и дедушки в Детройте 26 сентября 1953 года.

Фрэнка Руджирелло не стало в 2020 году, а Жозефины — в 2023 году. Пара провела в браке 67 лет.

Сара назвала фото семейным сокровищем.

«Мы с папой никогда раньше не видели эту фотографию. Не знали, что она существует. Думаю, я поставлю ее в рамку и повешу у себя», — говорит женщина.

В конце мая министр культуры назвала ренессансом перемены в российских библиотеках.

Ранее в библиотеку спустя 99 лет вернули книгу, штраф за которую мог составить 1,5 млн рублей.

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