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На Урале женатый майор полиции совратил школьницу, девочка забеременела

E1.RU: на Урале женатого майора полиции обвинили в совращении 15-летней девочки
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Shutterstock/271 EAK MOTO

В Алапаевске Свердловской области Следственный комитет (СК) проводит проверку по факту заявления семьи школьницы, пишет E1.RU.

По словам юриста семьи потерпевшей Сергея Самкова, несовершеннолетняя забеременела от майора местного отделения полиции. Ирина (имя изменено. – прим. ред.) познакомилась с сотрудником правоохранительных органов в 2024 году, когда ей было 15 лет.

39-летний майор, у которого есть жена и дети, занимался частным извозом в свободное от работы время, и в один из дней подвозил девочку с подругой.

По словам мамы девочки, мужчина ввел в заблуждение ее дочь, обещая бросить жену и ребенка, вступил с ней в интимную связь, заведомо зная о том, что Ирине нет 16 лет. После того, как девочка забеременела, он бросил ее, уточнил юрист в интервью портала.

Как пишет «КП-Екатеринбург», сейчас пострадавшая находится на 16-й неделе беременности. Мать девушки пыталась поговорить с полицейским, однако майор настаивал, что девочка «обманула его с возрастом».

Позднее руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых сообщил изданию, что полицейского уволили с занимаемой должности. Он отметил, что в случае подтверждения вины, майор будет привлечен к предусмотренной законодательством ответственности.

Ранее в Калуге мужчину арестовали за надругательство над 15-летними школьниками.

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