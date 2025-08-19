На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве мужчина надругался над ребенком в номере гостиницы и получил срок

В Москве мужчину осудили за надругательство над девочкой в гостинице
true
true
true
close
Pixabay

В Москве суд вынес приговор мужчине, который надругался над девятилетним ребенком в отеле. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в гостинице на улице Космонавтов. По данным следствия, фигурант дела проник в один из номеров и закрыл его на ключ. В этот момент в комнате находилась девочка, над которой гость надругался.

«Свой преступный умысел не сумел довести до конца, поскольку его действия были пресечены третьими лицами», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе незаконное лишение свободы и нарушение неприкосновенности жилища.

Суд приговорил фигуранта к 16 годам и одному месяцу лишения свободы, этот срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

До этого в Якутске девочку изнасиловал мужчина. За некоторое время до инцидента он познакомился с ребенком в соцсетях, позже выманил из дома и надругался. Вскоре о ситуации узнала мать школьницы и обратилась в полицию.

Ранее на фестивале мальчик подвергся групповому изнасилованию с участием 10 мужчин.

