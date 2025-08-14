На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пара послушала ChatGPT и испортила себе отпуск, оставшись без виз

Daily Mail: пара из Испании послушала ChatGPT и испортила отпуск, не сделав визы
true
true
true
close
JarTee/Shutterstock/FOTODOM

Женщина из Испании рассказала, что ее и бойфренда не пустили на рейс в Пуэрто-Рико из-за того, что чат-бот ChatGPT предоставил им неверную информацию о визовых требованиях, пишет Daily Mail.

Мери Калдасс рассказала, что при подготовке к путешествию спросила у ChatGPT, нужна ли виза для въезда на карибский остров. По ее словам, искусственный интеллект ответил отрицательно, и она не стала проверять данные на официальных ресурсах.

Партнер девушки, Алехандро Сид, пытался ее успокоить, а сама Калдасс с долей иронии предположила, что ИИ «отомстил» ей за прежние оскорбления.

Комментаторы разделились во мнениях: одни высмеяли пару за доверие к искусственному интеллекту в вопросах международных поездок, другие заметили, что ChatGPT, вероятно, дал правильный ответ, но пользователи задали неверный вопрос.

Ранее путешественника развернули на границе из-за того, что он доверился ChatGPT.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами