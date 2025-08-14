Пара послушала ChatGPT и испортила себе отпуск, оставшись без виз

Daily Mail: пара из Испании послушала ChatGPT и испортила отпуск, не сделав визы

Женщина из Испании рассказала, что ее и бойфренда не пустили на рейс в Пуэрто-Рико из-за того, что чат-бот ChatGPT предоставил им неверную информацию о визовых требованиях, пишет Daily Mail.

Мери Калдасс рассказала, что при подготовке к путешествию спросила у ChatGPT, нужна ли виза для въезда на карибский остров. По ее словам, искусственный интеллект ответил отрицательно, и она не стала проверять данные на официальных ресурсах.

Партнер девушки, Алехандро Сид, пытался ее успокоить, а сама Калдасс с долей иронии предположила, что ИИ «отомстил» ей за прежние оскорбления.

Комментаторы разделились во мнениях: одни высмеяли пару за доверие к искусственному интеллекту в вопросах международных поездок, другие заметили, что ChatGPT, вероятно, дал правильный ответ, но пользователи задали неверный вопрос.

