В Англии полицейский украл женское белье во время обыска и лишился работы

Британский полицейский украл женские трусы во время обыска и попал в тюрьму

Полицейский из Англии украл женское белье во время обыска в доме, лишился работы и получил тюремный срок, пишет Metro.

47-летний Марцин Зелински, офицер полиции с 20-летним стажем, оказался в центре громкого скандала, после того как был пойман на скрытую камеру за кражей женского нижнего белья. Инцидент произошел 12 сентября доме в Хартфордшире, где офицеры проводила обыск в связи с другим расследованием.

На скрытую камеру, установленную хозяйкой, попал момент, когда Зелински открыл ящик с личными вещами женщины, достал трусы и положил их в карман. После этого он быстро вышел из комнаты. Когда запись попала к следователям, поведение полицейского вызвало шок у его коллег. В итоге Мартин уволился со службы, не дожидаясь внутреннего расследования.

На суде бывший полицейский признал вину и заявил, что «глубоко сожалеет о своем поступке». Однако прокуроры отметили, что его действия нанесли серьезный ущерб доверию общества к полиции.

«Такое поведение является грубым злоупотреблением доверием и абсолютно неприемлемо. Оно сильно подрывает стандарты, ожидаемые от сотрудников правоохранительных органов», — говорится в заявлении.

Изучив материалы дела, суд приговорил мужчину к четырем месяцам тюремного заключения за кражу. Также Марцин ожидает начала дисциплинарного слушания по делу о неправомерных действиях, которое определит, сможет ли он когда-либо снова работать в правоохранительных органах или на государственной службе.

