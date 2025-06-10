На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Англии пара угнала свою машину у воров, потому что полиция была «слишком занята»

В Англии хозяева машины сами угнали ее у воров, не дождавшись помощи полиции
close
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Миа Форбс Пири и Марк Симпсон решились на необычный шаг — самостоятельно найти и вернуть свою угнанную машину после того, как в полиции им сообщили, что «слишком заняты, чтобы расследовать угон». На транспортном средстве были установлены современные средства защиты, что позволило владельцам отслеживать его местоположение.

Когда пара нашла автомобиль на тихой улице, они обнаружили, что салон и ковры внутри были повреждены — воры явно пытались получить доступ к проводке автомобиля. После того как владельцы «угнали» свою машину обратно, полицейские все же связались с ними, пообещав направить криминалистов для осмотра.

Как отметила Миа, следователи планировали проверить салон на наличие отпечатков пальцев, особенно в тех местах, куда могли добраться воры. При этом она добавила, что офицеры могли бы попросить их не трогать ничего в автомобиле, чтобы сохранить улики, но не сделали этого.

Женщина также высказала обеспокоенность по поводу общего состояния правоохранительных органов в Англии.

«Полиция испытывает нехватку ресурсов, и это позор. Но если нет никаких последствий для тех, кто угоняет машины или совершает другие преступления, то я действительно не понимаю, что может удержать людей от повторных действий», — уверена британка.

Ранее мужчина угнал машину, чтобы успеть на свидание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами