В Англии пара угнала свою машину у воров, потому что полиция была «слишком занята»

В Англии хозяева машины сами угнали ее у воров, не дождавшись помощи полиции

Миа Форбс Пири и Марк Симпсон решились на необычный шаг — самостоятельно найти и вернуть свою угнанную машину после того, как в полиции им сообщили, что «слишком заняты, чтобы расследовать угон». На транспортном средстве были установлены современные средства защиты, что позволило владельцам отслеживать его местоположение.

Когда пара нашла автомобиль на тихой улице, они обнаружили, что салон и ковры внутри были повреждены — воры явно пытались получить доступ к проводке автомобиля. После того как владельцы «угнали» свою машину обратно, полицейские все же связались с ними, пообещав направить криминалистов для осмотра.

Как отметила Миа, следователи планировали проверить салон на наличие отпечатков пальцев, особенно в тех местах, куда могли добраться воры. При этом она добавила, что офицеры могли бы попросить их не трогать ничего в автомобиле, чтобы сохранить улики, но не сделали этого.

Женщина также высказала обеспокоенность по поводу общего состояния правоохранительных органов в Англии.

«Полиция испытывает нехватку ресурсов, и это позор. Но если нет никаких последствий для тех, кто угоняет машины или совершает другие преступления, то я действительно не понимаю, что может удержать людей от повторных действий», — уверена британка.

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