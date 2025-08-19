Россияне стали употреблять меньше маргарина

Производство сливочного масла в России в январе-июне текущего года увеличилось на 4,9% к уровню того же периода 2024-го и составило 173,8 тыс. тонн. Об этом на основании предварительных данных сообщил в отчете аналитический центр Milknews.

Уточняется, что потребление сливочного масла в стране в январе-мае 2025 года снизилось на 8,7% — до 169,2 тыс. т, а его запасы на складах молокоперерабатывающих предприятий на начало июля этого года возросли на 97%, до 26,6 тыс. тонн.

При этом, по информации аналитиков, производство маргаринов и спредов в РФ в январе-июне 2025 года выросло лишь на 1% и составило 294,3 тыс. тонн. Cообщается, что их потребление в первые пять месяцев 2025-го снизилось на 1,1% — до 173,9 тыс. тонн, а запасы на начало июня увеличились на 6% — до 16,9 тыс. тонн.