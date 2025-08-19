Женщина продает картины, которые рисуют ее домашние крысы

Daily Star: британка за £500 продает картины, которые рисуют ее домашние крысы

Британка превратила своих домашних крыс в настоящих «художников» и зарабатывает, продавая их картины, пишет Daily Star.

В феврале 2025 года Элла Вудленд решила позволить своим восьми питомцам — Гублеру, Румпелю, Риду, Хотчу, Моргану, Люку, Росси и Гидеону — побегать по холстам с акварельными и детскими красками. Получившиеся абстрактные работы она начала продавать в интернете.

Изначально мини-картины стоили £10, однако после того, как снимки «творчества» грызунов набрали миллионы просмотров в соцсетях, спрос резко вырос. Сейчас за одну работу платят до £500.

«Я могу копить на машину и уроки вождения, а крысы получают массу удовольствия и угощений», — прокомментировала женщина.

Вырученные деньги студентка тратит в основном на содержание питомцев: она уже купила клетку премиум-класса за £250, туннели и специальные кормовые смеси.

По словам Эллы, первые заказы приходили медленно — по 2–3 картины в неделю. Но после того как один из покупателей опубликовал фото работ в соцсетях, спрос вырос на 500%. Сейчас она выставляет около 20 картин каждую неделю, и все они раскупаются мгновенно.

Ранее лабрадор из Индии стал популярным благодаря своим картинам.