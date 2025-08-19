На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как распознать болезнь Лайма после укуса клеща

Врач Отдельнова: для болезни Лайма характерны головокружение и головные боли
Shutterstock

Директор научно-практического центра интегративной медицины Наталья Отдельнова в эфире «Радио 1» перечислила симптомы болезни Лайма (боррелиоза), передаваемой через клещей.

Как сообщили газете «Известия» в лаборатории «Гемотест», у клещей, принесенных на анализ с января по 10 августа 2025 года, в 19% случаев, то есть у каждого пятого, выявляли возбудителей болезни Лайма (боррелиоз), у 3% — анаплазмоза, у 1% — эрлихиоза, а вирус энцефалита обнаружили у 62 членистоногих.

«Иногда на месте укуса появляется сыпь, у кого-то начинается головокружение, головные боли, ухудшается общее состояние. Иногда люди даже попадают в реанимацию, если вовремя не обнаружить это заболевание. То есть развивается воспаление головного мозга», — объяснила Отдельнова.

При обнаружении клеща на теле она посоветовала незамедлительно обращаться в медицинское учреждение, где паразита аккуратно удалят и отправят на исследование в лабораторию.

По данным Роспотребнадзора, в 2025 году из-за укусов клещей к медикам обратились 484 тысячи россиян. Больше всего пострадавших — в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Томской областях, Пермском крае и Удмуртии. Как паразиты выбирают жертву, чем опасны даже незараженные особи и можно ли заразиться без укуса — рассказала «Газете.Ru» эксперт Пермского Политеха Анна Перевощикова.

Ранее врач раскрыл, стоит ли при укусе клеща принимать антибиотики.

