ГП потребовала изъять у сидящего в «Черном дельфине» экс-мэра Махачкалы 2,1 млрд

В Дагестане суд рассмотрит иск ГП к экс-мэру Махачкалы Амирову на 2,1 млрд
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Советский районный суд Махачкалы начал производство по иску Генпрокуратуры РФ к экс-главе города Саиду Амирову, связанному с «многочисленными нарушениями антикоррупционных запретов и ограничений». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила пресс-служба Верховного суда Дагестана.

Отмечается, что надзорный орган требует обратить в доход государства свыше 400 строений и земельных участков, зарегистрированных на Амирова и еще 18 ответчиков. Суммарная стоимость объектов превышает 2,1 млрд рублей.

Предварительное судебное заседание по делу уже назначено, однако дату его проведения в релизе не уточнили.

В 2022 году в собственность государства перешло имущество Амирова стоимостью более 5 млрд рублей. Речь идет о 356 объектах недвижимости, в том числе 173 земельных участках.

В июле 2014 года суд признал Амирова, занимавшего пост мэра Махачкалы с 1998 года, виновным в подготовке террористического акта.

Следствие установило, что чиновник намеревался при помощи переносного зенитного комплекса «Стрела-2М» уничтожить пассажирский самолет, на борту которого должен был быть депутат Народного собрания Дагестана и управляющий отделением Пенсионного фонда республики Сагид Муртазалиев, считавшийся политическим конкурентом Амирова.

В настоящее время Саид Амиров находится в колонии особого режима «Черный дельфин» в Соль-Илецке.

Ранее сообщалось, что экс-ректора ПсковГУ проверяют на причастность к новым хищениям.

