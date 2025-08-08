На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-ректора ПсковГУ проверяют на причастность к новым хищениям

Экс-ректора ПсковГУ Ильину проверяют на хищения по проекту «Наука и университеты»
true
true
true
close
ПсковГУ/VK

Правоохранители проверяют бывшего ректора Псковского госуниверситета (ПсковГУ) Наталью Ильину на причастность к хищениям по нацпроекту «Наука и университеты». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

В публикации отмечается, что Ильину проверяют на возможную причастность к хищению бюджетных средств, которые были выделены университетом в рамках нацпроекта в 2022–2024 годах.

5 августа Псковский городской суд продлил арест Ильиной до 7 октября 2025 года.

О задержании Ильиной стало известно 8 апреля. По версии следствия, экс-ректор оформила трудоустройство в вузе на несуществующего сотрудника, через которого присвоила порядка 10 млн руб.

10 апреля управление МВД России по Псковской области обнародовало фотографии части брендовых вещей и ювелирных украшений, изъятых у Ильиной. На снимках можно увидеть личные вещи ректора, среди которых несколько пар наручных часов, а также ювелирные украшения.

Ранее в Челябинске и.о. ректора арестовали за взятки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами