Экс-ректора ПсковГУ проверяют на причастность к новым хищениям

Экс-ректора ПсковГУ Ильину проверяют на хищения по проекту «Наука и университеты»

Правоохранители проверяют бывшего ректора Псковского госуниверситета (ПсковГУ) Наталью Ильину на причастность к хищениям по нацпроекту «Наука и университеты». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

В публикации отмечается, что Ильину проверяют на возможную причастность к хищению бюджетных средств, которые были выделены университетом в рамках нацпроекта в 2022–2024 годах.

5 августа Псковский городской суд продлил арест Ильиной до 7 октября 2025 года.

О задержании Ильиной стало известно 8 апреля. По версии следствия, экс-ректор оформила трудоустройство в вузе на несуществующего сотрудника, через которого присвоила порядка 10 млн руб.

10 апреля управление МВД России по Псковской области обнародовало фотографии части брендовых вещей и ювелирных украшений, изъятых у Ильиной. На снимках можно увидеть личные вещи ректора, среди которых несколько пар наручных часов, а также ювелирные украшения.

