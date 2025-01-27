В Петербурге отчим два года насиловал падчерицу

В Колпинском районе Петербурга отчима подозревают в многолетнем сексуальном насилии над падчерицей. Об этом сообщает «78.ru».

15-летнюю школьницу доставили в больницу Колпино с внутренним кровотечением, медики установили, что девочка была беременна и пыталась самостоятельно избавиться от ребенка.

Девочка заявила, что с 13 лет ее насилует 44-летний отчим, работающий крановщиком. Школьница находится в состоянии средней степени тяжести, известно, что она состоит на учете в ПДН и ранее проходила лечение в психоневрологическим диспансере. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге 17-летнего подростка изнасиловали во время подработки. Он откликнулся на вакансию помощника для ремонта и несколько дней выполнял свои обязанности. В последний день хозяин предложил ему выпить, во время распития спиртного молодой человек заснул. Позже он проснулся и понял, что его насилуют. Узнав обо всем, мать обратилась в полицию.

Ранее знакомый матери изнасиловал восьмиклассницу в Ленобласти.