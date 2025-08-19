На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Житель ЛНР стал фигурантом дела о шпионаже

ФСБ: жителя ЛНР задержали за передачу спецслужбам Украины данных о ВС РФ
true
true
true
close
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Луганской народной республике (ЛНР) задержали местного жителя, передававшего специальным службам Украины данные о местах дислокации российских военнослужащих. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Из материала следует, что под стражей оказался гражданин Украины.

В распоряжение журналистов попало оперативное видео УФСБ, в котором мужчина рассказывает, что в 2022 году выехал в Днепропетровскую область и находился на ее территории до августа того же года. После этого он приехал в город Запорожье, который находится под контролем украинских властей, и оттуда добрался до населенного пункта Старобельска в ЛНР.

По информации ведомства, задержанный передал данные о местах дислокации Вооруженных сил РФ через сына своей знакомой, который работает в Национальной полиции Украины.

«Он спросил, видел ли я, где размещаются войска. На что я <...> ответил, что войск много, и назвал некоторые места», — вспомнил взятый под стражу мужчина.

На этом фоне против него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. В настоящее время ведется следствие, подчеркнули в УФСБ по ЛНР.

Как сказал сам житель Старобельска, он совершил «большую ошибку».

Ранее в ЛНР задержали местного жителя, готовившего взрывные устройства для терактов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами