Житель ЛНР стал фигурантом дела о шпионаже

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Луганской народной республике (ЛНР) задержали местного жителя, передававшего специальным службам Украины данные о местах дислокации российских военнослужащих. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Из материала следует, что под стражей оказался гражданин Украины.

В распоряжение журналистов попало оперативное видео УФСБ, в котором мужчина рассказывает, что в 2022 году выехал в Днепропетровскую область и находился на ее территории до августа того же года. После этого он приехал в город Запорожье, который находится под контролем украинских властей, и оттуда добрался до населенного пункта Старобельска в ЛНР.

По информации ведомства, задержанный передал данные о местах дислокации Вооруженных сил РФ через сына своей знакомой, который работает в Национальной полиции Украины.

«Он спросил, видел ли я, где размещаются войска. На что я <...> ответил, что войск много, и назвал некоторые места», — вспомнил взятый под стражу мужчина.

На этом фоне против него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. В настоящее время ведется следствие, подчеркнули в УФСБ по ЛНР.

Как сказал сам житель Старобельска, он совершил «большую ошибку».

Ранее в ЛНР задержали местного жителя, готовившего взрывные устройства для терактов.