Критикующих мессенджер Max хотят проверять на иностранное влияние

Граждан, критикующих без повода национальный мессенджер Max, следует проверять на иностранное влияние. Об этом в беседе с изданием «Абзац» заявил депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Надо, конечно, рассматривать каждый случай отдельно. Но безусловно, проверять нужно», — сказал парламентарий.

Он допустил, что за попытками дискредитировать Max стоят некие силы, которые не хотят, чтобы россияне переставали пользоваться привычными «двумя иностранными платформами».

При этом Боярский отметил, что количество пользователей у национального мессенджера растет, а какой-то «большой волны негатива» по отношению к нему он не видит.

На днях в Telegram-каналах появилась информация о том, что Max якобы активирует камеру каждые 5–10 минут, даже если пользователи не взаимодействуют с приложением.

Пресс-служба мессенджера опровергла эти данные, отметив, что камера активируется только по инициативе самого пользователя, например, при проведении видеозвонка.

Ранее сообщалось, что в мессенджере MAX усилили пользовательскую защиту.