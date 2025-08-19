На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Критикующих мессенджер Max хотят проверять на иностранное влияние

Боярский: критикующих мессенджер Max следует проверять на иностранное влияние
true
true
true
close
Pogiba Alexandra/press.media/Global Look Press

Граждан, критикующих без повода национальный мессенджер Max, следует проверять на иностранное влияние. Об этом в беседе с изданием «Абзац» заявил депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Надо, конечно, рассматривать каждый случай отдельно. Но безусловно, проверять нужно», — сказал парламентарий.

Он допустил, что за попытками дискредитировать Max стоят некие силы, которые не хотят, чтобы россияне переставали пользоваться привычными «двумя иностранными платформами».

При этом Боярский отметил, что количество пользователей у национального мессенджера растет, а какой-то «большой волны негатива» по отношению к нему он не видит.

На днях в Telegram-каналах появилась информация о том, что Max якобы активирует камеру каждые 5–10 минут, даже если пользователи не взаимодействуют с приложением.

Пресс-служба мессенджера опровергла эти данные, отметив, что камера активируется только по инициативе самого пользователя, например, при проведении видеозвонка.

Ранее сообщалось, что в мессенджере MAX усилили пользовательскую защиту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами