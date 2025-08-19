На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Казачьи бригады показали работу в зоне спецоперации

В Северске бойцы 6-й казачьей бригады уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ
true
true
true
close
Всероссийское казачье общество

В течение пяти дней артиллеристы 6-й казачьей бригады уничтожили в зоне проведения специальной военной операции несколько пунктов управления БПЛА противника. Об этом сообщил официальный Telegram-канал 3-й общевойсковой армии ВС РФ «3-я ударная», опубликовав ряд видео с работой бойцов.

В частности, 12 августа военнослужащие 6-й казачьей бригады атаковали позиции противника в Северске Донецкой области. В тот же день казаки успешно нейтрализовали пункт управления БпЛА ВСУ на западе города.

13 августа бойцы 6-й казачьей бригады уничтожили уничтожили пункты управления беспилотниками противника северо-западнее и юго-западнее города Северск и три точки управления БпЛА в самом городе.

15 августа расчеты БпЛА и артиллеристы 6-й казачьей бригады показали видео, в ходе которого бойцы выявили и уничтожили укрытие и замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ севернее города.

17 августа артиллеристы 6-й казачьей бригады нейтрализовали еще один украинский пункт управления БпЛА у Северска.

Уточняется, что бойцы 6-й казачьей бригады каждый день совершенствуют навыки ведения боя и поднимают мастерство штурмовых групп, используя полученный на передовой опыт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами