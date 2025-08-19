Казачьи бригады показали работу в зоне спецоперации

В течение пяти дней артиллеристы 6-й казачьей бригады уничтожили в зоне проведения специальной военной операции несколько пунктов управления БПЛА противника. Об этом сообщил официальный Telegram-канал 3-й общевойсковой армии ВС РФ «3-я ударная», опубликовав ряд видео с работой бойцов.

В частности, 12 августа военнослужащие 6-й казачьей бригады атаковали позиции противника в Северске Донецкой области. В тот же день казаки успешно нейтрализовали пункт управления БпЛА ВСУ на западе города.

13 августа бойцы 6-й казачьей бригады уничтожили уничтожили пункты управления беспилотниками противника северо-западнее и юго-западнее города Северск и три точки управления БпЛА в самом городе.

15 августа расчеты БпЛА и артиллеристы 6-й казачьей бригады показали видео, в ходе которого бойцы выявили и уничтожили укрытие и замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ севернее города.

17 августа артиллеристы 6-й казачьей бригады нейтрализовали еще один украинский пункт управления БпЛА у Северска.

Уточняется, что бойцы 6-й казачьей бригады каждый день совершенствуют навыки ведения боя и поднимают мастерство штурмовых групп, используя полученный на передовой опыт.