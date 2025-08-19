На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин избил мать-пенсионерку, облил ее кипятком и получил срок

В Удмуртии мужчина избил мать-пенсионерку, ошпарил ее кипятком и попал под суд
В Удмуртии суд вынес обвинительный приговор 28-летнему жителю Игринского района, который напал на свою пожилую мать. Об этом < a href=«https://t.me/sudUdm/2672» target=«_blank»>сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно материалам дела, в августе 2024 года подсудимый на почве неприязненных отношений к 60-летней матери избил ее руками и ногами, порезал ее руки и тело ножом, после чего ошпарил ее кипятком. Женщине диагностировали ожоги второй и третьей степени 4% поверхности тела. Мужчина не первый раз поднял руку на мать. Инцидент произошел, когда у него не была погашена судимость по аналогичному преступлению, также в отношении родительницы.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести и приговорил его к одному году и десяти месяцам лишения свободы, которые он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области мужчина напал на отца, который избивал его в детстве, с молотком и лишился свободы.

