На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин забил молотком отца, который в детстве поднимал руку на мать и его самого

В Ростовской области мужчина напал на отца с молотком и лишился свободы
true
true
true
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Житель Ростовской области получил срок за расправу над отцом, который якобы собирался на него напасть. О приговоре суда сообщает kp.ru.

Федор из Волгодонска вырос в семье с агрессивным отцом, который часто бил и унижал своих жену и ребенка. В конце концов женщина подала на развод, спустя некоторое время Иван вступил в новые отношения и прожил с новой супругой в гражданском браке 17 лет, пока его жизнь не оборвалась.

В тот день 37-летний Федор остался с 61-летним отцом на кухне. Мужчина утверждает, что не был пьян в этот момент, но отец спровоцировал его своим резким движением, и сын схватился за молоток. Все произошло очень быстро, сожительница Ивана тогда находилась в соседней комнате.

«Я услышала крик: «Отец, прости меня». Забежала на кухню и поняла, что случилась беда», — вспоминает женщина.

Уже через полчаса Федора задержали. Он сказал, что не собирался вредить отцу, но решил, что тот снова собирается поднять на него руку, как в детстве.

«Я вспомнил, как раньше терпел от него постоянные побои. Он же все детство издевался надо мной и матерью. И в этот раз мне почему-то показалось, что он опять собирается на меня напасть, — пояснил мужчина на допросе.

Его судили и признали виновным. По решению суда ростовчанин проведет в колонии строгого режима восемь лет.

Ранее россиянин напал на пожилого отца и жестоко избил, перепутав его с вором.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами