Россиянин забил молотком отца, который в детстве поднимал руку на мать и его самого

В Ростовской области мужчина напал на отца с молотком и лишился свободы

Житель Ростовской области получил срок за расправу над отцом, который якобы собирался на него напасть. О приговоре суда сообщает kp.ru.

Федор из Волгодонска вырос в семье с агрессивным отцом, который часто бил и унижал своих жену и ребенка. В конце концов женщина подала на развод, спустя некоторое время Иван вступил в новые отношения и прожил с новой супругой в гражданском браке 17 лет, пока его жизнь не оборвалась.

В тот день 37-летний Федор остался с 61-летним отцом на кухне. Мужчина утверждает, что не был пьян в этот момент, но отец спровоцировал его своим резким движением, и сын схватился за молоток. Все произошло очень быстро, сожительница Ивана тогда находилась в соседней комнате.

«Я услышала крик: «Отец, прости меня». Забежала на кухню и поняла, что случилась беда», — вспоминает женщина.

Уже через полчаса Федора задержали. Он сказал, что не собирался вредить отцу, но решил, что тот снова собирается поднять на него руку, как в детстве.

«Я вспомнил, как раньше терпел от него постоянные побои. Он же все детство издевался надо мной и матерью. И в этот раз мне почему-то показалось, что он опять собирается на меня напасть, — пояснил мужчина на допросе.

Его судили и признали виновным. По решению суда ростовчанин проведет в колонии строгого режима восемь лет.

Ранее россиянин напал на пожилого отца и жестоко избил, перепутав его с вором.