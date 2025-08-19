Роскомнадзор дал рекомендации на случай звонков от мошенников

Роскомнадзор рекомендовал россиянам немедленно прерывать подозрительные звонки и не передавать личные данные. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Сотрудники РКН не звонят гражданам через мессенджеры, не требуют коды доступа или паспортные данные. При сомнениях следует звонить на официальную горячую линию: +7 (495) 198-65-01.

«Если вам позвонил человек, представившийся сотрудником Роскомнадзора, прервите разговор. Не следуйте инструкциям и не предоставляйте личную информацию», — заявили в РКН.

В 2025 году участились многоэтапные атаки: мошенники представляются курьерами служб доставки, затем «сотрудниками РКН» в Telegram. Ведомство подтвердило, что госорганы никогда не запрашивают конфиденциальную информацию в соцсетях.

В январе доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев призвал помнить, что по телефону и в мессенджерах никогда не звонят сотрудники банков, ФСБ, Соцфонда и других ведомств. Если поступает такой звонок, лучше всего бросить трубку и перезвонить по официальному номеру организации. Это касается и звонков от знакомых, друзей, родственников, которые просят денег.

Ранее украинские аферисты по новой схеме обманули российскую пенсионерку почти на 1,5 млн рублей.