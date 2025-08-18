На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали основные способы защиты аккаунтов в соцсетях от мошенников

Киберэксперт Бедеров: россияне должны принять для защиты соцсетей от мошенников
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники часто взламывают личные страницы россиян в соцсетях, поэтому важно принять меры предосторожности. Речь идёт о комплексном подходе, который начинается с максимального усиления защиты входа в профиль, рассказал RT директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

Отметим, что взломав профиль в соцсетях, мошенники смогут украсть конфиденциальную информацию. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на МВД РФ, они изучают номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и другие данные с целью совершения атаки как на владельца аккаунта, так и на его окружение. Также они могут использовать для публикации оскорбительного, экстремистского, провокационного контента, совершать финансовые махинации, рассылку спама и прочее.

Для защиты при входе на страницу важно использовать сложные комбинации от 12 символов, которые будут состоять из заглавных и строчных букв, цифр, а также специальных символов, подобранных отдельно для каждого аккаунта. Созданные пароли никогда не стоит хранить в браузере, подчеркнул Бедеров.

«Обязательно нужно включить двухфакторную аутентификацию. В идеале — при помощи приложений-аутентификаторов (2FA), физических ключей безопасности или смс», ― добавил он. ― Пользователям необходимо контролировать подозрительные входы. Заходить в настройки безопасности и просматривать список устройств и мест, где выполнен вход».

Также специалист призвал отказаться от сообщения логинов, паролей и кодов 2FA даже в тех ситуациях, когда кажется, что их запрашивает либо кто-то из знакомых, либо кто-то из представителей службы безопасности, администрации и так далее. Вместе с тем важно не забывать вовремя обновлять операционную систему, а также не использовать публичный Wi-Fi, который мошенники применяют для перехвата данных, и не переходить по подозрительным ссылкам, заключил киберэксперт.

До этого Бедеров также предупредил, что в России в преддверии 1 сентября и непосредственно в этот день ожидается наплыв мошеннических атак на граждан. Они будут использовать самые разные схемы кражи средств у жителей, включая повышенный спрос на школьные товары. Он призвал проверять интернет-магазины, в том числе всегда обращать внимание на домен и отзывы пользователей. Кроме того, важно установить на устройствах запрет на установку приложений из неизвестных источников, а для оплаты товаров использовать отдельную банковскую карту с лимитом на онлайн-покупки.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме.

