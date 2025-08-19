На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали топ-5 самых полезных орехов

Нутрициолог Попкова: оптимальная порция орехов — 25–30 граммов в сутки
KarepaStock/Shutterstock/FOTODOM

Орехи — вкусный и полезный перекус, но многие отказываются от них, опасаясь лишних калорий. Так ли это на самом деле? Об этом «Газете.Ru» рассказала Ирина Попкова, практикующий нутрициолог, медицинский редактор и эксперт компании Biogena.

«Для снижения веса действительно важно контролировать количество жиров в рационе. Однако полностью исключать их нельзя — особенно женщинам. Жиры необходимы для синтеза половых гормонов, в частности эстрогенов, которые отвечают за молодость, красоту и здоровье. Главное — выбирать правильные жиры», — объяснила она.

Орехи содержат полезные моно- и полиненасыщенные жиры, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, помогают контролировать уровень сахара в крови и укрепляют иммунитет. Кроме того, орехи богаты белком и клетчаткой, которые надолго дают чувство сытости. Это идеальный вариант для тех, кто следит за весом.

«Оптимальная порция — 25–30 г в сутки (примерно небольшая горсть). Этого достаточно, чтобы получить пользу без перебора по калориям и наслаждаться вкусом», — сказала нутрициолог.

Эксперт также назвала самые полезные орехи.

«Грецкие — больше всего омега-3. Миндаль — невероятно полезный источник ценного белка, витамина Е, магния и кальция. Универсально для перекуса. Кешью — природный источник растительного железа. Фисташки — содержат витамин В6, полезно тем, кто желает снизить вес, ведь этот витамин контролирует все виды обмена веществ. Он также помогает контролировать уровень глюкозы. Лучше выбирать сырые и несоленые фисташки. Бразильские орехи — содержат селен — мощный антиоксидант, который принимает участие в выработке гормонов щитовидной железы — важнейшего эндокринного органа», — рассказала эксперт.

Орехи можно есть как самостоятельный перекус или добавлять в блюда: каши, салаты, десерты. Идеально сочетать орехи с белковыми продуктами — например, с йогуртом, творогом. Такой перекус надолго дарит сытость и позволяет не перекусывать часто.

«Всегда обращайте внимание на качество продукта. Орехи с прогорклым вкусом есть нельзя. Прогоркание жира в «старых» орехах — естественный процесс. Однако при окислении жиров образуются токсичные вещества, которые могут повреждать клетки, провоцируют воспаление и негативно влияют на печень и сосуды», — сказала Попкова.

Резкий химический запах (как лак или краска), горький вкус и потемневший цвет должны насторожить вас. Если случайно съели такие орехи, примите энтеросорбент и следите за самочувствием. При ухудшении состояния — обратитесь к врачу.

