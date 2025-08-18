Петербуржец влез в кредит и стал фигурантом уголовного дела из-за импотенции

В Петербурге 50-летний импотент влез в кредит ради проституток и оклеветал их, не добившись желаемого. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Все началось 7 марта, когда петербуржец заказал на ночь проститутку. Однако после часа безуспешных попыток девушке так и не удалось удовлетворить мужчину, и тогда он пригласил вторую девушку за дополнительную плату — они стали работать вдвоем. Вновь не достигнув результата, клиент заказал неприличное шоу, стоимость которого не входила в базовый набор услуг, и позвал третью девушку. Втроем проститутки запросили еще 100 тысяч рублей за коллективную работу — таких денег у мужчины не было, и он взял кредит.

Троим проституткам так и не удалось удовлетворить мужчину, и он лег спать. Девушки поняли, что в связи с импотенцией клиента у них ничего не выйдет, и отправились по домам.

Позже мужчина решил, что не получил заказанные им услуги за общую сумму в 190 тысяч рублей. 15 марта он подал в полицию заявление, в котором обвинил девушек в том, что они якобы взяли на него кредит и украли деньги.

В ходе проверки стражи порядка установили, что это был ложный донос. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ.

