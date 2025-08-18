На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Петербуржец влез в кредит и стал фигурантом уголовного дела из-за импотенции

Baza: в Петербурге мужчина влез в кредит и стал фигурантом дела из-за импотенции
close
Depositphotos

В Петербурге 50-летний импотент влез в кредит ради проституток и оклеветал их, не добившись желаемого. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Все началось 7 марта, когда петербуржец заказал на ночь проститутку. Однако после часа безуспешных попыток девушке так и не удалось удовлетворить мужчину, и тогда он пригласил вторую девушку за дополнительную плату — они стали работать вдвоем. Вновь не достигнув результата, клиент заказал неприличное шоу, стоимость которого не входила в базовый набор услуг, и позвал третью девушку. Втроем проститутки запросили еще 100 тысяч рублей за коллективную работу — таких денег у мужчины не было, и он взял кредит.

Троим проституткам так и не удалось удовлетворить мужчину, и он лег спать. Девушки поняли, что в связи с импотенцией клиента у них ничего не выйдет, и отправились по домам.

Позже мужчина решил, что не получил заказанные им услуги за общую сумму в 190 тысяч рублей. 15 марта он подал в полицию заявление, в котором обвинил девушек в том, что они якобы взяли на него кредит и украли деньги.

В ходе проверки стражи порядка установили, что это был ложный донос. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ.

Ранее ученые рассказали, какие тренировки защищают от импотенции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами