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Власти России продадут «Южуралзолото» новому собственнику

Силуанов: государство продаст полученные доли в ЮГК новому собственнику
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Александр Кондратюк/РИА Новости

Власти России намерены продать ООО «Управляющая компания «Южуралзолото группа компаний» (УК ЮГК), которое управляет ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК). Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Госдумы, передает ТАСС.

Силуанов отметил, что все объекты, переходящие в государственную собственность, будут переоценены для дальнейшего использования.

«Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес-объекты, принадлежащие государству, продолжали функционировать и находили нового собственника. Государство будет действовать с этим активом так же, как и в других случаях передачи объектов от правоохранительных органов,» — добавил он.

Министр также сообщил, что большинство подобных объектов будет продано. В прошлом году от реализации таких активов было получено более 100 млрд рублей, и в текущем году ожидается аналогичный результат.

2 июля сотрудники управления ФСБ по Челябинской области и Следственного комитета России провели обыски в офисах «Южуралзолота». В ходе работы силовики выявили нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов в Челябинской области. Следствием выявленных нарушений было названо загрязнение водоохранной зоны и общее ухудшение экологической обстановки вокруг объектов.

На следующий день Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства 100% долей «Южуралзолота». 15 июля управляющая компания «Южуралзолота» перешла в собственность государства.

Ранее в «Южуралзолоте» отреагировали на данные о задержании президента компании.

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