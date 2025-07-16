Власти России продадут «Южуралзолото» новому собственнику

Власти России намерены продать ООО «Управляющая компания «Южуралзолото группа компаний» (УК ЮГК), которое управляет ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК). Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Госдумы, передает ТАСС.

Силуанов отметил, что все объекты, переходящие в государственную собственность, будут переоценены для дальнейшего использования.

«Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес-объекты, принадлежащие государству, продолжали функционировать и находили нового собственника. Государство будет действовать с этим активом так же, как и в других случаях передачи объектов от правоохранительных органов,» — добавил он.

Министр также сообщил, что большинство подобных объектов будет продано. В прошлом году от реализации таких активов было получено более 100 млрд рублей, и в текущем году ожидается аналогичный результат.

2 июля сотрудники управления ФСБ по Челябинской области и Следственного комитета России провели обыски в офисах «Южуралзолота». В ходе работы силовики выявили нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов в Челябинской области. Следствием выявленных нарушений было названо загрязнение водоохранной зоны и общее ухудшение экологической обстановки вокруг объектов.

На следующий день Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства 100% долей «Южуралзолота». 15 июля управляющая компания «Южуралзолота» перешла в собственность государства.

Ранее в «Южуралзолоте» отреагировали на данные о задержании президента компании.