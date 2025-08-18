На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В храме Нижнего Новгорода сняли порно с тремя мужчинами

Осторожно, новости: в храме Нижнего Новгорода сняли секс между мужчинами
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

В Нижнем Новгороде неизвестные сняли гей («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-порно на территории церкви. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Соответствующее видео журналисты нашли на одном из тематических сайтов с контентом для совершеннолетних. На кадрах заметно, как трое мужчин занимаются сексом. Исходя из данных Telegram-канала, ролик сняли год назад, в верхнем клиросе Храма Святых апостола Тимофея и мученицы Татианы. Авторы канала обратили внимание на то, что интерьер на фото из клироса и в видео похож.

В комментарии для журналистов представители Нижегородской духовной семинарии рассказали, что их студенты не причастны к ситуации.

Позже настоятель храма Алексей Глотов сообщил, что материалы были сняты «давным-давно». На данный момент ни у кого нет доступа к верхнему клиросу. На месте работают видеокамеры.

Информацию об инциденте передали в правоохранительные органы.

Ранее на клуб любителей манги составили новые протоколы за пропаганду ЛГБТ.

