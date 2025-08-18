На российский клуб любителей манги составили новые протоколы за пропаганду ЛГБТ

В суд Москвы поступили четыре протокола на клуб Mangalib за пропаганду ЛГБТ

В Москве в суд поступили четыре новых протокола на российский интернет-клуб любителей японских комиксов (манги) Mangalib, который подозревают в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную инстанцию.

Там уточнили, что заседания по новым протоколам состоятся 30 сентября. Mangalib вменяют нарушение части 4 статьи 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения среди несовершеннолетних, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния»).

В июне на клуб любителей японских комиксов уже был составлен один протокол по этой же статье.

В российском законодательстве за пропаганду ЛГБТ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 400 тыс. до 800 тыс. рублей для должностных лиц и от 2 млн до 5 млн руб. для юридических лиц. Кроме того, их деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Ранее в России захотели защитить детей от непристойных игрушек в стиле аниме.