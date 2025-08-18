Пенсионерка попала в больницу после нападения чайки

Пожилая женщина из Шотландии оказалась в больнице после нападения чайки, пишет Daily Mail.

Как рассказала 70-летняя Лесли Райт из города Морей, она шла к соседке, когда птица внезапно спикировала ей на затылок и сбила с ног.

«Я почувствовала удар. В следующий момент моя голова уже была вся в крови», — вспоминает пенсионерка.

От удара на голове образовалась глубокая ссадина, которая сильно кровоточила. На помощь пострадавшей пришел прохожий и соседка Селина , к которой Райт направлялась в гости. Женщину отвезли в больницу: швы не понадобились, рану обработали и заклеили пластырем. Однако у пенсионерки остался шрам и временная залысина.

Пережитое испытание сделало Лесли крайне настороженной: теперь она внимательно следит за небом, опасаясь новых атак.

«Эти »«летающие крысы»» могут в любой момент наброситься снова. Я видела, как они воруют еду прямо из рук людей, а теперь понимаю, что могут и покалечить», — переживает Райт.

Пострадавшая также выразила недоумение по поводу того, что чайки находятся под охраной. Экологи объясняют, что чайки занесены в список охраняемых видов в Великобритании из-за сокращения численности их популяции в природной среде.

Ранее сообщалось, что в Шотландии проведут саммит, посвященный агрессивным чайкам.