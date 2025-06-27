В Шотландии проведут саммит, посвященный агрессивным чайкам

Шотландские парламентарии обсудили участившиеся случаи нападений агрессивных чаек на людей и призвали к организации специального саммита для решения этой проблемы. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании парламента экс-лидер шотландских консерваторов Дуглас Росс подчеркнул серьезность проблемы, несмотря на то, что обсуждение данного вопроса в парламенте «может вызвать у некоторых улыбку».

«Правительство должно начать действовать, так как прошло 23 года после предыдущего обсуждения этого вопроса, а чайки по-прежнему являются насущной проблемой для людей и причиняют беспокойство», — заявил он.

Росс и другие выступавшие привели примеры недавних инцидентов с участием чаек. В городе Аймут в 2024 году за один месяц было зафиксировано семь случаев нападения чаек на детей. Одна девочка получила серьезные раны головы. Один из депутатов сообщил, что некоторые избиратели в его регионе боятся выходить из дома, поскольку местные чайки не только нападают на людей, «сбрасывая бомбы», но и крадут личные вещи. Кроме того, многие жители страдают от бессонницы из-за шума, издаваемого чайками на улице.

До этого на Сахалине озверевшая чайка трижды напала на туристку и рассекла ей затылок.

Ранее в Дании прошел чемпионат по пародиям на крик чайки.