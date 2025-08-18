На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Урале учитель приставал к 16-летнему ученику и просил его снять штаны

В Свердловской области 16-летний ученик обвинил учителя в домогательствах
Depositphotos

В Свердловской области учитель приставал к 16-летнему ученику и просил его снять штаны. Об этом мать несовершеннолетнего рассказала Telegram-каналу Ural Mash.

В мае этого года 52-летний учитель математики и информатики из школы №4 в городе Первоуральске попался на домогательствах. В тот день подросток должен был встретиться с педагогом, который также являлся его классным руководителем, чтобы обсудить выполнение домашнего задания.

Но после беседы по существу педагог, по словам матери школьника, попросил его пройти в лаборантскую. Далее учитель взял юношу за руку, а второй рукой стал ощупывать его ягодицы. Затем мужчина попросил ученика снять штаны, но тот отказался.

Впоследствии мать школьника обратилась в полицию, и учителя вызвали на разговор. Он подтвердил рассказ мальчика, отметив, что просил его снять штаны, так как они ему сильно понравились.

Уголовное дело против мужчины возбуждать не стали. Пострадавший перешел в другую школу, а учитель временно покинул образовательное учреждение, но планирует вернуться к новому учебному году.

При этом известно, что педагог уже сталкивался с обвинениями в непристойном поведении с детьми. Еще в 1993 году у него возникла похожая ситуация с девочкой, после чего учителя уволили, но приняли обратно, когда он прошел курс лечения.

Ранее в Ленобласти пенсионер приставал к школьнице в маршрутке.

