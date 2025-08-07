На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленобласти пенсионер приставал к школьнице в маршрутке

В Ленобласти пожилой мужчина приставал к 16-летней девушке в маршрутке
Freepik

В Лужском районе Ленинградской области пенсионер приставал к несовершеннолетней в общественном транспорте, в полицию обратился отец девочки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в маршрутке по дороге в поселок Оредеж, пожилой мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней пассажирки.

После произошедшего в полицию обратился отец пострадавшей. Подозреваемого в домогательствах задержали в Луге. Им оказался 63-летний крановщик одного из петербургских заводов. Мужчина заключен под стражу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что ранее подозреваемый был судим за избиение, грабеж и хулиганство.

До этого в Новосибирске иностранец приставал к девочкам во дворе дома. Молодой мужчина предлагал познакомиться, а затем забежал в подъезд за одной из девочек, схватил ее за одежду и стал проситься зайти в гости. Злоумышленника прогнала местная жительница, родители девочек обратились в правоохранительные органы. Сотрудники полиции не смогли установить местонахождение подозреваемого, в полицию были доставлены его друзья, которые находились в России незаконно.

Ранее в Дагестане сосед заманил к себе домой пятилетнюю девочку и снимал с ней видео.

