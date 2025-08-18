Женщина попыталась выдавить прыщ на лице и оказалась в больнице

Алиша Монако из штата Мичиган попала в больницу после того, как решила самостоятельно выдавить прыщ на лице, пишет CTV News.

По словам американки, с первой попытки избавиться от прыща не удалось, и она решила проколоть его продезинфицированным инструментом. Через несколько часов после процедуры Монако почувствовала сильную боль, опухоль распространилась на всю правую часть лица, улыбка стала асимметричной, а слух в правом ухе ухудшился.

Осознав опасность, женщина обратилась к врачам. Медики отметили, что пациентка занесла инфекцию, а в области лица это особенно опасно — бактерии могут проникнуть в кровоток и достичь мозга, вызывая тяжелые осложнения: менингит, абсцесс мозга, тромбоз кавернозного синуса, инсульт или потерю зрения.

Сама Монако говорит, что своим примером хочет предупредить других людей, чтобы они не оказались в такой же ситуации.

