Названы продукты, снижающие риск появления прыщей

Врач Ахметова: для борьбы с прыщами надо есть продукты, насыщенные омега-3

Кондитерские изделия и другие продукты с высоким гликемическим индексом, а также молоко могут усилить развитие акне, рассказала «Газете.Ru» Амина Ахметова, врач-косметолог и дерматовенеролог центра «Медфрендс».

Правильное питание положительно влияет на состояние кожи. Научно доказана взаимосвязь диеты и снижение развития воспалений у некоторых групп населения.

«Увеличение выработки кожного сала способствует повышению уровня инсулина в ответ на рост глюкозы. На этот процесс влияют продукты с высоким гликемическим индексом: кондитерские изделия, сладкие газированные напитки, мороженое, шоколад. В свою очередь, цельное молоко способствует выработке инсулиноподобствует выработке инсулиноподобного фактора роста, что также сказывается на уровне кожного сала. Существует мнение, что содержащиеся в молоке гормоны могут обладать комедогенным эффектом», — заявила врач.

Воспалительная реакция также возможна в результате потребления пищи с насыщенными жирами и трансжирами в составе: это маргарин, сладости, фастфуд и чипсы.

«Рекомендуется включить в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, к ним относятся рыба, морепродукты, льняное масло, орехи. Дополнить питание стоит витаминами группы A, D, B12 и микроэлементами, в частности цинком. К тому же нужно потреблять больше овощей. Питание должно быть регулярным и сбалансированным», — сказала она.

Дополнительно лучше отказаться от курения и алкоголя. Такие привычки негативно влияют не только на кожу, но и на весь организм, подавляя иммунную систему.

Отметим, что в возникновении акне большую роль играют генетические и гормональные факторы. Диета — лишь дополнение к терапии, она помогает улучшить эффект лечения. При появлении высыпаний лучше обратиться к врачу-дерматологу.

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