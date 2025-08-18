В Москве пара пенсионеров лишилась 18 млн рублей и квартиры, поверив мошенникам

Супружеская пара пенсионеров из Москвы думала, что участвует в спецоперации по поимке ОПГ, и осталась без накоплений и недвижимости. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Неизвестные связались с пожилой москвичкой от имени участкового полиции, звонивший предупредил, что на территории Таганского района столицы, где проживает потерпевшая орудует ОПГ. Фальшивый полицейский продиктовал женщине два номера телефона и сказал звонить в случае опасности. Уже вечером супругам поступил звонок с угрозами, преступник требовал 500 тысяч рублей.

Пенсионеры связались с «участковым», который передал их контакт якобы оперуполномоченному. Тот уговорил их отдать 370 тысяч рублей мошенникам через третьи лица, чтобы полиция задержала преступников в момент передачи денег. Так они и поступили. Однако деньги паре не вернули, аферисты предложили им перевести на якобы безопасный счет один миллион рублей.

В начале июня мошенники снова вышли на связь и убедили пожилых людей участвовать в операции по задержанию всех членов ОПГ. Для этого им нужно было продать квартиру, чтобы поймать преступников с поличным. Вырученные от сделки 16,7 млн рублей москвичи передали «инкассатору». Только в конце июня, когда потерпевшие вызвали грузчиков для перевозки мебели, один из них разговорился с пожилыми людьми, заподозрил неладное и отвез супругов в полицию. Общий ущерб составил 18,1 млн рублей.

Ранее пенсионерка из Москвы полгода общалась с мошенниками и лишилась четырех квартир.