В ОП рассказали, чем грозит работодателю необоснованное увольнение предпенсионера

Работодателям грозит ответственность за необоснованное увольнение или отказ в приеме на работу лиц, находящихся в предпенсионном возрасте. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

По его словам, за такие действия предусмотрен штраф до 200 тыс. рублей или до 360 часов обязательных работ. Машаров пояснил, что ответственность наступает, если сотрудника увольняют или не берут на работу исключительно из-за возраста, при этом наказание предусмотрено как для работодателя в целом, так и для должностных лиц.

Он также напомнил, что предпенсионерам предоставлены дополнительные льготы: два дня в год для прохождения диспансеризации с сохранением зарплаты и места работы, возможность досрочного выхода на пенсию через службу занятости, повышенное пособие по безработице, бесплатное профессиональное обучение и налоговые льготы на жильё и имущество.

Машаров уточнил, что в рамках пенсионной реформы возраст выхода на пенсию постепенно повышается: к 2028 году женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65 лет. В 2025 году большинство граждан пока не могут оформить страховую пенсию из-за переходного периода, аналогичная ситуация ожидается и в 2027 году.

Ранее юрист рассказала, какое наказание грозит сотрудникам за прогул на работе.