Юрист рассказала, какое наказание грозит сотрудникам за прогул на работе

Работодатель может уволить работника, если тот отсутствовал на работе более четырех часов без уважительной причины. Об этом «Москве 24» рассказала юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

В случае более короткого отсутствия сотрудникам грозит дисциплинарное взыскание, которое впоследствии при повторном нарушении может обернуться увольнением.

«Уважительная причина – это когда сотрудник попал в ДТП или не смог своевременно вернуться из отпуска по причине задержки рейса. Либо ему срочно понадобилось отправиться в больницу. То есть произошло что-то экстренное, из-за чего визит к врачу нельзя было перенести на нерабочее время», — уточнила Яковлева.

Она подчеркнула, что плановое посещение врача или массаж не подходят под критерии. Эксперт добавила, что время, в которое сотрудника не было на работе, работодатель может не оплачивать.

Юрист Headhunter Ольга Владимирова до этого говорила, что постоянные опоздания и уход с работы до конца рабочего дня могут привести к выговору или увольнению сотрудника. Она рассказала, что, согласно Трудовому кодексу РФ, сотрудники обязаны добросовестно исполнять свои обязанности, указанные в трудовом договоре, в том числе это касается правил внутреннего распорядка и рабочего времени.

Ранее юрист рассказала, что грозит работнику за постоянные опоздания.