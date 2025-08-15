На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист рассказала, какое наказание грозит сотрудникам за прогул на работе

Юрист Яковлева: увольнение грозит сотрудникам за прогул на работе
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Работодатель может уволить работника, если тот отсутствовал на работе более четырех часов без уважительной причины. Об этом «Москве 24» рассказала юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

В случае более короткого отсутствия сотрудникам грозит дисциплинарное взыскание, которое впоследствии при повторном нарушении может обернуться увольнением.

«Уважительная причина – это когда сотрудник попал в ДТП или не смог своевременно вернуться из отпуска по причине задержки рейса. Либо ему срочно понадобилось отправиться в больницу. То есть произошло что-то экстренное, из-за чего визит к врачу нельзя было перенести на нерабочее время», — уточнила Яковлева.

Она подчеркнула, что плановое посещение врача или массаж не подходят под критерии. Эксперт добавила, что время, в которое сотрудника не было на работе, работодатель может не оплачивать.

Юрист Headhunter Ольга Владимирова до этого говорила, что постоянные опоздания и уход с работы до конца рабочего дня могут привести к выговору или увольнению сотрудника. Она рассказала, что, согласно Трудовому кодексу РФ, сотрудники обязаны добросовестно исполнять свои обязанности, указанные в трудовом договоре, в том числе это касается правил внутреннего распорядка и рабочего времени.

Ранее юрист рассказала, что грозит работнику за постоянные опоздания.

