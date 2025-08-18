На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Соучастник напавших на «Крокус» прятался в мечети в Дагестане

РИА Новости: соучастника нападения на «Крокус» задержали в мечети в Дагестане
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Соучастник нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» Зубайдулло Исмоилов прятался от правоохранительных органов в мечети в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Тридцать первого марта 2024 года он (Исмоилов. — «Газета.Ru») по телевизору увидел, что в Республике Дагестан введена контртеррористическая операция, он испугался, что будет задержан… спрятался в мечети с. Новый Агачаул Республики Дагестан, где и был задержан», — говорится в документах.

Накануне материалы уголовного дела показали, что мастера-оружейники из Ингушетии Хусен Медов и Хаваж-Багаудин Алиев получили 500 тыс. рублей за изготовление автоматов, использованных в теракте в «Крокус Сити Холле». Деньги за изготовленные автоматы поступили на банковскую карту матери Медова, не знавшей об этом переводе.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Подозреваемых задержали на следующий день после нападения. По информации следствия, их перехватили в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу.

Ранее стало известно, что один из террористов стрелял в людей в «Крокусе» с улыбкой на лице.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами