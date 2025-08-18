Соучастник напавших на «Крокус» прятался в мечети в Дагестане

Соучастник нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» Зубайдулло Исмоилов прятался от правоохранительных органов в мечети в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Тридцать первого марта 2024 года он (Исмоилов. — «Газета.Ru») по телевизору увидел, что в Республике Дагестан введена контртеррористическая операция, он испугался, что будет задержан… спрятался в мечети с. Новый Агачаул Республики Дагестан, где и был задержан», — говорится в документах.

Накануне материалы уголовного дела показали, что мастера-оружейники из Ингушетии Хусен Медов и Хаваж-Багаудин Алиев получили 500 тыс. рублей за изготовление автоматов, использованных в теракте в «Крокус Сити Холле». Деньги за изготовленные автоматы поступили на банковскую карту матери Медова, не знавшей об этом переводе.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Подозреваемых задержали на следующий день после нападения. По информации следствия, их перехватили в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу.

Ранее стало известно, что один из террористов стрелял в людей в «Крокусе» с улыбкой на лице.